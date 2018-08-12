كلية الطب الحكومية و"البوليتكنك" تعلنان الدفعة الأولى من طلبة برنامج الطب المشترك

الخليل- وطن: أعلنت كلية الطب الحكومية في الخليل وجامعة بوليتكنك فلسطين، اليوم، عن الدفعة الأولى من الطلبة المرشحين للقبول في برنامج الطب البشري المشترك.

جاء ذلك عقب اجتماع عُقد بمقر وزارة التربية والتعليم العالي؛ بمشاركة الوزير د. صبري صيدم، ووزير الصحة د. جواد عواد، ووكيلي التربية والصحة د. بصري صالح ود. أسعد الرملاوي ورئيس مجلس أمناء جامعة بوليتكنك فلسطين أحمد سعيد التميمي، ورئيس الجامعة د. عماد الخطيب ونوابه، ورئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة لمؤسسات التعليم العالي د. وليد صويلح ومساعده، والقائم بأعمال مدير عام التعليم الصحي وعميد كلية ابن سينا د. أمل أبو عوض.

وأقر المجتمعون المبادئ والمعايير الخاصة بالشراكة بين كلية فلسطين الحكومية في الخليل وجامعة بوليتكنك فلسطين؛ وكذلك معايير قبول طلبة برنامج الطب المشترك؛ داعين الطلبة المرشحين للقبول؛ لمراجعة كلية فلسطين الحكومية حتى نهاية دوام يوم الثلاثاء 14-8-2018 في مقر عمادة الكلية بمنطقة عين عرب في الخليل؛ لمعرفة الإجراءات الخاصة بإنهاء عملية تسجيلهم في برنامج الطب المشترك.

كما تم الاتفاق على تشكيل مجلس أكاديمي لبرنامج الطب المشترك؛ إذ شُكّل هذا المجلس ممثلاً من وزارتي التربية والصحة وجامعة البوليتكنك ومستشفى الخليل الحكومي الذي سيكون المستشفى التعليمي لبرنامج الطب المشترك.

يُشار إلى أنه بالإمكان الاطلاع على قائمة أسماء طلبة الدفعة الأولى المرشحين للقبول في برنامج الطب المشترك من خلال مواقع وزارة التربية www.mohe.pna.ps أو وزارة الصحة www.site.moh.ps أو كلية فلسطين الحكومية www.medicine.pna.ps أو جامعة بوليتكنك فلسطين www.ppu.edu/p/ar، وذلك اعتباراً من صباح يوم غدٍ الإثنين.