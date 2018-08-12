العكر والزهيري لـوطن: الاحتلال خرق الاتفاقيات وسنرفع شكوى للاتحاد الدولي للاتصالات

رام الله- وطن: أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر لـ وطن ، أن قرار الاحتلال بتقوية شبكات بث الخلوي الإسرائيلي لتغطي كافة أرجاء الضفة، يزيد المنافسة غير الشرعية من قبل الشركات الاسرائيلية التي تتلقى دعم حكومي رسمي، من اجل تعزيز المستوطنات في الضفة الغربية. معتبراً ذلك قرصنة للسوق الفلسطيني.

وقال العكر "نحن نشد على أيدي وزارة الاتصالات الفلسطينية في مصادرة الشرائح الاسرائيلية التي تشكل خطراً على سوق الاتصالات الفلسطيني، والتي تشكل منافسة غير شرعية بدعوى حماية المستوطنين".

وأضاف "هذه ليست فقط اقتصادية، وانما ايضا وطنية لأن فيها دعم للمستوطنات والاستيطان غير الشرعي على ارض فلسطين".

العكر: نصف مليون شريحة اسرائيلية في الضفة

وأكد العكر أن الاصل الا تقوم الشركات الاسرائيلية بتغطية المدن الفلسطينية حسب الاتفاقيات الموقعة منذ أوسلو، لأن تغطية المناطق المسماة "أ،ب" هي تغطية غير شرعية، لكن للأسف تستغل الشركات الاسرائيلية الثغرات في الاتفاقيات، وتقوم بتسويق شرائحها في المدن والقرى الفلسطينية بشكل غير شرعي.

وأضاف "الشركات الاسرائيلية لا تقوم بدفع رسوم ترخيص ولا ضرائب للسلطة الفلسطينية، وتحتل جزءاً لا بأس به من السوق الفلسطيني، فهناك نحو نصف مليون مشترك من الشرائح الاسرائيلية الموجودة في الضفة الغربية، خاصة في المناطق الحدودية والمناطق المسماة "سي"، التي تمارس فيها الشركات الاسرائيلية نشاطاتها التسويقية بشكل حر ومطلق".

العكر: يجب تجريم تسويق الشرائح الاسرائيلية

واعتبر أن الشكوى ضد انتهاكات الاحتلال بخصوص قطاع الاتصالات الفلسطيني، لدى الاتحاد الدولي للاتصالات ومحاربة نشاطات الشركات الاسرائيلية في مناطق السلطة شيء أساسي، لكنه أكد على ضرورة تجريم بيع الشرائح الاسرائيلية كمحاربة منتجات المستوطنات.

وقال العكر إن السطلة تحارب بضائع المستوطنات في مناطق السلطة الفلسطينية، بينما تلقى الشرائح الاسرائيلية كل التغطية والدعم الحكومي بدعوى حماية المستوطنين.

وأضاف "لا يكفي قيام اجهزة الضابطة الجمركية ووزارة الاتصالات بمصادرة الشرائح الاسرائيلية من التجار بل يجب تجريم الذين يقومون بترويج الشرائح الاسرائيلية كما تُروج بضائع المستوطنات".

وقال "نحن كسلطة فلسطينية وشعب فلسطيني نحارب منتجات المستوطنات في كافة انحاء العالم، لذلك يجب تجريم التعامل بالشرائح الاسرائيلية كمحاربة منتجات المستوطنات".

الزهيري: القرصنة تستنزف مئات ملايين الدولارات من اقتصادنا

فيما أكد وكيل وزارة الاتصالات الفلسطينية سليمان الزهيري، لـ وطن أن قرار الاحتلال بتقوية شبكات بث الخلوي الإسرائيلي لتغطي كافة أرجاء الضفة، اعتداء مباشر على الموارد الطبيعية الفلسطينية المتمثلة بترددات الاتصالات والموجات الكهرومغانطيسية الفلسطيني، حيث تم قرصنتها وتوظيفها لصالح المشروع الاستيطاني بشكل مكثف اكثر من قبل.

وقال الزهيري إن في ذلك انتهاك للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فيما يخص عمل الشركات غير الشرعية في المناطق الفلسطينية، إضافة إلى خرق الاتفاقيات الدولية في هذا الجانب.

وأضاف أن الجانب المهم والأخطر قيام حكومة الاحتلال بتمكين شركاتها من تقديم خدمات غير قانونية للمجتمع الفلسطيني في كل اماكن تواجده في الضفة الغربية.

وأوضح أن هذه القرصنة تستنزف مئات ملايين الدولارات من سنويا من الاقتصاد الفلسطيني ومن جيوب الفلسطينيين، لصالح الخزينة العامة الاسرائيلية.

وقال الزهيري "نتطلع إلى الامر بخطورة حيث في الوقت الذي تزداد فيه القيود على ادخال الأجهزة والمعدات الى الضفة وقطاع غزة، والإمعان في حصار هذا القطاع، وخير دليل على ذلك تشغيل خدمات الجيل الثالث في الضفة الغربية بعد 10 أعوام من تشغيله داخل الخط الاخضر، ويتاح للشركات الاسرائيلية استخدام ترددات الجيل الرابع في المناطق الفلسطينية حتى يكون لها السيطرة على السوق الفلسطينية".

الزهيري: شكوى بعدة محاور

وأضاف نحن باستمرار نرفع للاتحاد الدولي للاتصالات وللرباعية الدولية، ولكل المؤسسات ذات العلاقة شكوى تتضمن عدة محاور، وهي:

1. اسرائيل ما تزال تسيطر على البوابة الدولية وتحتلها وترفض تمكين فلسطين من بناء البوابة الدولية المستقلة مع العالم.

2. تحرم إسرائيل الشركات الفلسطينية والمؤسسات من العمل في المناطق المصنفة "ج"، في الوقت الذي تسمح به للشركات الاسرائيلية بوضع تقويات لشبكاتها في تلك المناطق.

3. الحصار المفروض على قطاع غزة فيما يتعلق بالاجهزة والمعدات الحديثة رغم الاتفاق الفلسطيني-الاسرائيلي الذي لا يميز بين الضفة وغزة.

4. قرصنة الترددات الفلسطينية وتسخيرها لصالح المشروع الاستيطاني.

5. السماح للشركات الإسرائيلية بالعمل بطريقة غير شرعية في المناطق الفلسطينية.

وفي بيان لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أشار وكيلها الزهيري انها سترفع شكوى رسمية بحق اسرائيل، بعد قرارها بتقوية بث شبكاتها الخليوية في الضفة .

وأوضح إلى أن وزارة الاتصالات ترصد بشكل دوري الخروقات الاسرائيلية وانتهاك السوق الفلسطينية وترفعها إلى الاتحاد الدولي للاتصالات ومن بيننها القرصنة على الطيف الترددي الفلسطيني، وعدم تمكين الشركات الفلسطينية من تقديم خدماتها في مناطق (ج)، وعدم تخصيص ترددات الجيل الرابع للشركات الفلسطينية أسوة بنظيرتها الاسرائيلية، وحرمان الشركات الفلسطينية من تقديم خدمات الجيل الثالث في غزة، بالإضافة إلى حجز الابراج والمعدات في الموانئ الاسرائيلية.

وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم"، كشفت قبل أسبوعين، أن شركة PHI الإسرائيلية، فازت في مناقصة للجيش، لإقامة بنية تحتية لشبكة خليوية عسكرية في الضفة، توفر أيضا تغطية خلوية مدنية للمستوطنين، في المناطق التي لا تصلها التغطية.

وحسب الصحيفة، شرعت الشركة في العمل على نشر البنية التحتية الخليوية، وتم حتى الآن إنشاء 15 نقطة من بين 35 نقطة، تغطي مناطق لم يكن يصلها البث الخلوي للشركات الإسرائيلية.وسيضاف أيضا 30 نقطة أخرى، ستمكن شركات الاتصالات الإسرائيلية الخلوية من تقديم خدمات انترنت إضافية.