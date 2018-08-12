الاعلام العبري: خلافات حادة في اجتماع "الكبينت" حول الوضع بغزة

القدس- وطن: انتهت مساء اليوم الاحد، جلسة المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر "الكابينت"، حول الوضع في غزة والتي استمرت لمدة 4 ساعات، دون الافصاح عن تفاصيلها.

ولم يتم الافصاح عن تفاصيل الاجتماع الذي جرى في "مركز إدارة الأزمات الوطنية"، داخل المأوى المحصن في باطن الأرض بالقدس، لكن وسائل الاعلام العبرية اكدت انه تم اطلاع الاعضاء على تطورات الاوضاع في قطاع غزة.

وقالت وسائل اعلام عبرية، "إن خلافات حادة، وتبادل للصراخ، حدث في اجتماع الكابينت، بين الوزراء كاتس وليبرمان".

وذكرت أن الوزير كاتس وجه سؤالا للوزير ليبرمان، عن وعوداته باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، فرد عليه ليبرمان، وماذا قدمت أنت؟

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قال إن جيش الاحتلال في أوج المعركة ضد الفصائل الفلسطينية في غزة، وعلى أهبة الاستعداد لأي طارئ، مؤكداً على ضرورة أن يكون هناك وقف كامل لإطلاق النار.

وأضاف نتنياهو خلال الجلسة الأسبوعية لحكومة الاحتلال أنه لا يريد الكشف عن خطط جيش الاحتلال، لكنه يؤكد أن الخطط جاهزة وحاضرة لأي سيناريوهات.

وتابع:" في ظل التصعيد على جبهة غزة، هناك تبادل للضربات ولن ينتهي الأمر في ضربة واضحة، مطلبنا واضح وهو الوقف الكامل لإطلاق النار، ولن نقبل دون ذلك".

كما كشفت قناة ريشت كان العبرية، عن جدال وخلاف عنيف جرى بين وزير الأمن أفيغدور ليبرمان ووزير الاستخبارات يسرائيل كاتس، خلال اجتماع المجلس حول غزة الخميس الماضي.

وقالت القناة، إن الوزير كاتس وجه لليبرمان سؤالا عما حدث مع وعده باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

يذكر أن "الكابنيت" اجتمع الخميس الماضي لبحث التصعيد الأخير في غزة.