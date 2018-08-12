الاحتلال يحول الصحفي محمد منى للاعتقال الإداري

نابلس- وطن: حولت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، الصحفي محمد أنور منى من نابلس، إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي محمد منى (36 عامًا) في الأول من الشهر الجاري، بعد مداهمة منزله في قرية زواتا غرب نابلس، ويعمل الصحفي منى مديرًا لراديو "هوا نابلس"، وهو أسير سابق أمضى في سجون الاحتلال عدة سنوات، وشارك بالإضراب الكبير للأسرى الإداريين عام 2014 لمدة 64 يومًا.

ويقبع في سجون الاحتلال نحو 6500 أسير فلسطين ي، بينهم قرابة 450 مُعتقلًا إداريًا، جدّدت سلطات الاحتلال قرارات "الإداري" بحقهم عدّة مرات، ومنهم من تجاوز مجموع سنوات اعتقاله الإداري أكثر من 14 عامًا. وأصدر الاحتلال على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، حوالي 4 آلاف قرار اعتقال إداري.