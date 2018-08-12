نصائح صحية لتغذية الحجاج

وطن- وكالات: الحج من الطقوس التى تحتاج إلى بذل طاقة ومجهود من قبل الحجاج، وهو ما يتطلب مزيد من التغذية السليمة خلال هذا الموسم، وبشكل خاص أن الحجاج يمرون بمجموعة من المتغيرات فى البيئة المحيطة مثل: المكان والمناخ والطعام والشراب، فى هذا التقرير نتعرف على مجموعة نصائح لتغذية صحية للحجاج.

قالت الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية التغذية والسمنة والنحافة، أنه يجب على الحاج تناول أغذية صحية ومتكاملة ومتنوعة حتى يصبح لديه طاقة للقيام بمجهود بدنى أثناء الحج.

وأضافت أن غذاء الحاج يجب أن يتضمن البروتينات والفيتامينات والمعادن الأساسية والكربوهيدرات والسوائل وغيرها، مع ضرورة شرب المياه بكميات كافية لتعويض ما يفقده الحاج من السوائل أثناء أداء مناسك الحج وكذلك مع ارتفاع درجة الحرارة.

ونصحت بتناول الخضروات والفواكه الطازجة التى تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن والألياف وحتى لا يحدث للحاج مشكلة الإمساك، مضيفة أنه من الضرورى استبدال الخبز الابيض بالخبز الأسمر بسبب القيمة الغذائية العالية الموجودة فيه.

وشددت على ضرورة تناول ملعقة من عسل النحل يومياً لتقوية المناعة وكذلك تناول التمر لأنه يمد بالطاقة والحيوية ومنتجات الألبان والحليب لأنه تقوى العظام وتسهل الحركة.

ونصحت أيضاً بالابتعاد عن الأطعمة الدسمة والمليئة بالدهون والسكريات حتى لا تسبب ثقل فى الحركة ومشاكل الجهاز الهضمى.

وأضافت أنه من المفيد شرب بعض الأعشاب مثل: الكمون والنعناع لعلاج ألم المغص والغازات، الكركديه لعلاج ارتفاع ضغط الدم، اليانسون والبابونج للتغلب على قلة النوم والزنجبيل لعلاج الصداع والزكام.