غزة: الافراج عن 4 صيادين اعتقلهم الاحتلال صباحاً

غزة- وطن: افرجت سلطات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، عن 4 صيادين اعتقلتهم صباح اليوم ببحر بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفاد مسؤول لجان الصيادين زكريا بكر في تصريح مقتضب، بأن سلطات الاحتلال أفرجت عن 4 صيادين كانت قد اعتقلتهم صباح اليوم، فيما لا تزال تعتقل صيادًا وتحتجز مركبهم.

وتتعرض مراكب الصيادين بشكلٍ متكرر لاستهداف متواصل من الزوارق الحربية الإسرائيلية، التي تحرمهم من الصيد بحرية، في خرقٍ لتفاهمات اتفاق التهدئة الذي أبرم بين الفصائل و"إسرائيل" برعايةٍ مصرية صيف عام 2014.