خالد بطراوي يكتب لـوطن: كي لا نتلقى مزيدا من صفعات التاريخ

هل نحن بحاجة الى الى كتب السيرة الذاتية؟

سؤال طرحه الكاتب محمود شقير عام 1981 عند تقديمه لكتاب " البدايات" للمناضل الوطني والأممي الاردني إبن الكرك الراحل يعقوب زيادين. وقد أجاب الكاتب محمود شقير بالقول " في السنوات الأخيرة ظهرت مجموعة من كتب السيرة الذاتية الي وضعها مناضلون ... ودونوا فيها تجارب حية من تجربة الشعوب العربية في كفاحها الضاري ضد الامبريالية والصهيونية والرجعية، وإستطاعوا الغوص الى تفاصيل لم تتوفر عليها كتب التاريخ المعاصر، وهي لذلك تفاصيل ذات نكهة خاصة، لا يمكن تجسيدها الا من خلال المعايشة الحية، والمعاناة الشخصية".

إنني، وإذ اتفق مع أستاذي الفاضل محمود شقير فيما ذهب اليه، لأرغب في أن أضيف أن الكثير من التفاصيل المهمة وأيضا التفاصيل ذات البعد الانساني الى جانب البعد القومي والوطني والأممي والطبقي في المذكرات الشخصية لا تكتب ولا تسجل في كتب التاريخ بل يطويها النسيان مع وفاة أصحاب هذا التاريخ. وقد حملت مذكرات المناضل الوطني الراحل إبن الأردن البار الدكتور نبيه ارشيدات عنوان " أوراق ليست شخصية" لأنها فعلا كانت كذلك فلم يكن يرى المناضل من بينهم نفسه إلا مكرسا حياته للشأن العام والمجموع.

كنت وما زلت أرى ضرورة توثيق التاريخ الشفوي للأفراد، وكنت وما زلت أيضا على قناعة أن مداد العالم كله كان سينفذ لو جرى توثيق تاريخ الأفراد الشفوي. وأنا دوما على قناعة بأن التاريخ الحقيقي هو التاريخ الشفوي أما التاريخ الموثق فمعظمة مليء بقلب للحقائق إذ أن من يكتب التاريخ دوما هو المنتصر والمسيطر والزعيم وبطانته "الصالحة".

فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية كنت دوما أبحث عن روايات وشهادت حية ليس لما قبل النكبة وليس للحظة اللجوء حيث ان ذلك موثق وإنما لذكريات الجيل الذي ولد قليلا قبل النكبة وعاش طفولته شاهدا على اللجوء والعيش في مخيمات اللاجئين وكيف إنتقل من رغد العيش في قريته أو مدينته الى الخيام ومعونات وكالة الغوث، وتحديدا كنت أريد الاستماع الى روايات مواليد ما بين الأعوام (1930 لغاية 1955) ليرصدوا هذا التحول. وقد شجعت الأستاذ الفاضل أحمد حسن جوده المتواجد في الولايات المتحدة أن يكتب لأنه يمثل هذا الجيل، وربما أفعل ذات الشىء مع الأستاذ سعيد البيومي المتواجد في بلجيكا وكذلك مع الأستاذ محمد حسن النجار في قطاع غزة.

الى أن وقع – صدفة - بين يدي كتاب باللغة الانجليزية حمل عنوان

"Stories Untold: A compilation of Narratives From Palestine" للشابة آيه عناب المقيمة في الأردن. كتاب صدر عام 2015 من القطع الصغير في مائة صفحة وبغلاف يجسد رسما لطفلة يحملها سرب من الطيور لتتخطى أعلى جدار الفصل العنصري الاسرائيلي (جدار برلين بحلته الجديدة) من إبداع عليا علاء الدين.

قلّبت هذا الكتاب الصغير، ووجدت بعضا من التاريخ الشفوي الذي أنشده في الفصل الأول الذي حمل عنوان " التهجير والنزوح" حيث يروي أسعد المولود عام 1944 في مستشفى المسكوبية بالقدس مهزلة القدر عندما بعد 22 عاما تم إعتقاله في مركز تحقيق المسكوبية وما يحمل ذلك كله من تناقضات في الذكريات، أما إنتصار التي ولدت في يافا فقد أعطتني معلومة لم أكن أعرفها من قبل مفادها أن الراحلة هند الحسيني قد أنشأت دار الطفل العربي بالقدس مباشرة بعد مجزرة دير ياسين. وأعلمتني ليلى المولودة عام 1933 أن العصابات الصهيونية كانت تسير "قافلة" (Convoy) وهي عبارة عن حافلة مليئة بحملة الأسلحة الرشاشة حيث تسير القافلة ليطلق المسلحون رصاصاتهم تجاه كل في الشارع للتسبب بأكبر عدد من القتلى والجرحى وقد قتل السائق علي الذي تذكره ليلى جيدا وكيف توفيت والدتها لاحقا في عمان وعقّبت ليلى بالقول أن والدتها " قد سمعت الكثير من القصص حول مقتل العديد من الفلسطينيين وفي النهاية فإن خوفها من الموت قد قتلها". أما ماري التي ولدت في يافا عام 1940 وعاشت في القدس فإنها تتذكر مقولة محافظ القدس عام 1967 حيث قال " لقد فقدنا القدس". وتذكر صبحية المولودة عام 1937 والتي درست في دار المعلمات بالقدس عام التقسيم (1947) عندما قالت مديرة المدرسة البريطانية حيث كانت تعمل صبحية " أعلم أنكم غاضبون ... إنها بلادكم ولا تريدون لها التقسيم .. لكن هذا القرار ليس بإرادة بريطانيا". ولا تزال كلمات الجندي الصهيوني تصم آذني "تمام" المولودة في حيفا وهو يصرخ " أخرج وإلا قتلناك" وكيف حاول زوجها إحضار الماء لشقيقه كي يشرب وتم إطلاق الرصاص على الوعاء وأنها لليوم لم تذق في حياتها طعما للبرتقال كما برتقال يافا.

وإزدادت في داخلي تلك الرهبة وانا أقرأ شهادات الفصل الثاني الذي حمل عنوان ( العيش تحت نير الاحتلال) حيث تروي عبلة المولودة عام 1953 ذكرياتها عن حرب عام 1967 وإعتقالها عام 1987 لتصل الى قناعة راسخة بالقول " لقد عانينا جميعا .. كل بظروف مختلفة... إن من لم يتم إقتلاعه من فلسطين ... فقد تجذرت به فلسطين .. سيستمر النضال". أما عبدالله الذي ولد في نابلس عام 1930 فإنه يتذكر الثورة الكبرى بين الأعوام 1936 – 1939 ويربطها بالهجرة وحرب الأيام الستة عام 1967. ويقول لنا مكرم الذي ولد في حي العجمي في يافا عام 1956 عن ذكرياته يوم الأرض الخالد في الثلاثين من آذار لعام 1976 وذكرياته مع المناضل الشاعر الراحل توفيق زياد وكيف تم الاعتداء عليه في جامعة تل أبيب بسبب مناصرته للانتفاضة الفلسطينية المباركة التي إندلعت نهاية عام 1987. وعلى هدي عبارة " الأب والإبن" يروي نقولا ورامي الحكاية حيث ولد نقولا عام 1951 في الرملة ويروي تفاصيل من بعد الهجرة بينما يتحدث رامي عن التمييز العنصري الذي يتعرض له فلسينيو الداخل من قبل الدولة الاسرائيلية. تروي لنا ريما التي ولدت عام 1932 في الرملة وتنفلت للعيش في نابلس والقدس وبير زيت ورام الله كيف أسست المعهد الوطني للموسيقى الذي أصبح إسمه فيما بعد معهد إدوارد سعيد للموسيقى بينما تروي لنا شقيقتها سامية ما تذكره من شهادة جندي صهيوني حول كيف كان الجنود الصهاينة يفطعون أصابع أيدي الشهداء من الذكور والاناث بل وشحمة الأذن لسرقة الخواتم الذهبية والأقراط، وتروي سعاد ذكرياتها للتطوع في مخيم البقعة في الأردن لاقامة الخيام، ويحدثنا سهيل المولود عام 1963 عن ذكريات حرب عام 1967 ودراسته في جامعة بير زيت وتخرجه من " كافتريا الجامعة" ويحمل شهادة "Cafeteria logy" حيث يتداول الى الان طلبة جامعة بير زيت تلك الدعابة التي تفيد بأنهم إذا إفتقدوا أحدهم بعدم الحضور الى كافتيريا الجامعة ذلك اليوم فإنهم يسارعون للاتصال به بالقول " ما شفناك اليوم في الجامعة" ويتذكر أيضا حادثة إعتقاله في مظاهرة صاخبة حيث طافت به دورية الاحتلال في شوارع مدينة رام الله وكان يسمع البعض يقول " سهيل بالجيب ودمه نازل .. خلص .. راحت عليه". أما يوسف من قضاء قلقيلية فإنه يروي لنا حادثة إعتقالة بتهمة ضرب حجارة والحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر وكيف تردت حالته الصحية والنفسية وذلك طبيعي بالنسبة لطفل في الثانية عشر من عمره يتعرض لتجربة إعتقالية.

بإقتضاب تحدثت الكاتبة في الختام أن ريع كتابها سيذهب الى مركز المعمار الشعبي الفلسطيني "رواق" ومعهد إدوارد سعيد حيث قدمت للقاريء لمحة عن المؤسستين.

في الاهداء وجّهت الكاتبة كلماتها " الى عمو جمال .. شكرا لك لأنك أول من أومض لي حب فلسطين .. تلك الومضة الملهمة الحية دوما " وأهدت نتاجها " الى فلسطين .. نعيش الخوف أن ننساك .. لكننا أيضا بعيدون جدا ولو للحظة واحدة .. من أن ننساك".

وقدمت للكاتبة الكتاب جدتها السيدة سهيلة معاني "تيتا سوسو" التي تعتبرها الأكثر شبها لها من بين أحفادها وإختتمت مقدمتها بالقول " كما كل الاحتلالات السابقة لهذه الأرض .. فإن مصير الاحتلال الحالي هو الزوال ... ذات يوم".

وورد في قصيدة للكاتبة تقول

لكل الناس .. أرض

منبع هويتهم

نملك نحن .. الفلسطينيون

إنسانيتنا فقط

أرى أناسا

بلا إنسانية

يملكون هوية ..

كانت ... قد سرقت منا

هي هويتي|

وبعد،

لو كل في إطار محيطه الضيق قام يتوثيق التاريخ الشفوي لأفراد عائلته فقد نساعد في إعادة رواية التاريخ بصدق وربما يتوقف عندها الرائع مارسيل خليفة عن الغناء بالقول " إجا التاريخ .. طعمانا كف". ودعونا نتذكر دوما أن التطبيع هو " القبول برواية الآخر –أي الاحتلال – عن التاريخ".

آيه عناب ... سلام لك لأنك وضعت "ع طريق الناس ... علامة ".... وننتظر المزيد سيدتي.