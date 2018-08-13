الاسيران أبو منشار والخطيب يواصلان اضرابهما في سجون الاحتلال

رام الله- وطن: يواصل الأسيران ضرار أبو منشار وعمران الخطيب، الإضراب المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال، رفضًا لسياسات الاحتلال ومنها الاعتقال الإداري.

ودخل الأسير ضرار أبو منشار في معركة الإضراب رفضًا لاعتقاله الإداري، منذ يوم الخميس 26 تمّوز الماضي، ويضرب منذ 19 يومًا.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير أبو منشار بتاريخ 7 حزيران منذ العام الماضي، وأصدرت بحقّه ثلاثة أوامر اعتقال إداري، وهو أب لأربعة أبناء.

بينما يخوض الأسير عمران هاشم أحمد الخطيب (60 عاماً) من سكان مخيّم جباليا شمال قطاع غزة، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، في سجون الاحتلال، للمطالبة بالإفراج عنه.

ووفق ما أفادت به هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإنّ الأسير الخطيب بدأ الإضراب يوم الأحد 5 آب (منذ 9 أيام)، وهو معتقل في سجن عسقلان، ونقلته إدارة السجن إلى العزل الانفرادي فور إعلانه الإضراب، وحرمته من زيارة العائلة و"الكانتينا" لمدة شهرين.

وطرأ على الأسير المُعتقل منذ 20 يوليو 1997، تدهورٌ على وضعه الصحي، إذ بدأ يُعاني من جفاف ودوخة وانخفاض في وزنه، وهو أسير مريض يعاني من ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، ومن مشاكل في الغضروف. وهو محكومٌ بمؤبد و12 عامًا، قضى منها 21 عامًا، وهو متزوج ولديه أربعة أبناء.