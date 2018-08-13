وزير الصحة: سيتم ارسال دفعة ادوية السرطان الطارئة اليوم الى قطاع غزة

رام الله- وطن: كشف وزير الصحة جواد عواد عن سبب تأخر إرسال أدوية السرطان إلى غزة، والتي من المقرر وصولها اليوم إلى القطاع.

وقال الوزير عواد إنه "بتعليمات من الرئيس محمود عباس سيتم ارسال دفعة ادوية السرطان الطارئة اليوم الى قطاع غزة"، مشيرا الى ان الوزارة لم تكن على علم بنقص هذه الادوية وذلك لعدم سيطرتها الكاملة على الوزارة في القطاع.

وأوضح عواد ان وزارة الصحة تعمل بأقصى جهدها لتقديم كافة الخدمات الصحية لأبناء شعبنا في قطاع غزة، لافتا إلى أن الوزارة توفر كافة احتياجات المشافي من ادوية ومستلزمات طبية منذ الانقسام حرصا على استمرار النظام الصحي وحفاظا عليه من الانهيار.

من جهة ثانية قال وزير الصحة جواد عواد ان خطوة بيع خدمة فحوصات الامراض الجينية للقطاع الخاص قبل نهاية العام الجاري التي يتم تحويلها عادة الى دول اوروبية، تأتي في اطار خطة الوزارة الاستراتيجية للنهوض بكافة الخدمات الصحية المقدمة لأبناء شعبنا وتوطينها.

واشار عواد الى ان هناك مشاريع ضخمة يجري العمل عليها من بناء وتوسعة مستشفيات، اضافة الى تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية انطلاقا من هدف الوزارة الاساسي "صحة المواطن اولا".