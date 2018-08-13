لجنة المتابعة: نتنياهو بدأ بالتحريض، والمعارضة انضمت إليه

رام الله-وطن: تكتب صحيفة "هآرتس" العبرية أن لجنة متابعة قضايا الجماهير العربية، التي نظمت مظاهرة تل أبيب، مساء السبت، ضد قانون القومية، عبرت عن رضائها عن الحدث.

وقال رئيس اللجنة محمد بركة في خطاب شكر وجهه للمشاركين والمنظمين: "المشهد الرائع الذي رسمناه سوية في تل أبيب، الليلة الماضية، جعل بنيامين نتنياهو وعناصر عصابته، ينفلتون بتحريض يعكس حضيضهم، لينضم إليهم من يسمون أنفسهم "قيادة معارضة"، على شاكلة تسيبي ليفني، ورئيس حزب العمل آفي غباي".

وأضاف بركة أن المظاهرة "هي الطلقة الافتتاحية في النضال ضد قانون القومية، واختبار لفحص جاهزية الجمهور العربي للكفاح الشعبي".



