عائلة الشهيد محمد طارق لـوطن: الاحتلال الصق اخطار هدم المنزل على الجدران وأمهلنا يومين للاعتراض

رام الله-وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين قرية كوبر شمال مدينة رام الله، وحاصرت منزل عائلة الشهيد محمد طارق دار يوسف، وألصقت اخطاراً بهدمه على باب وجدران المنزل .

وقال عم الشهيد خالد أبو عيوش لـوطن: إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال علقت منشورات بقرار الهدم على جدران المنزل الذي غادرته العائلة، فيما سلم جنود الاحتلال القرار للجيران.

وأضاف: أن الاحتلال ينتهج سياسة العقاب الجماعي بحق العائلة المكونة من 9 أفراد، خاصة أن العائلة سيكون مصيرها في العراء حال هدم المنزل .

وأضاف أن الاحتلال أمهل العائلة يومين لتقديم لائحة اعتراض على قرار الهدم.

يشار إلى أن منزل عائلة الشهيد محمد طارق هو الخامس الذي يهدمه الاحتلال في القرية بدعوى تنفيذ عمليات طعن استهدفت مستوطنين .

وكان الاحتلال داهم منزل الشهيد سابقا وأخذ قياسات له، وأبلغ العائلة حينها أنه سيعود لهدمه قريباً.