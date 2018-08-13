رئيس بلدية بيت لقيا لـوطن: مصرع العاملين "رامي بدر وابراهيم الحديدي" في ورشة بناء بالداخل

رام الله-وطن: لقي عاملان من بيت لقيا، مصرعهما في حادث عمل في منطقة "راس العين" قرب مدينة كفر قاسم في الداخل المحتل اليوم الإثنين.

وقال عبود عاصي رئيس بلدية بيت لقيا لـوطن، ان العاملان سقطا عن ارتفاع في ورشة بناء في الداخل المحتل، ما أسفر عن إصابتهما بجروح بالغة فارقا الحياة على أثرها بالمكان.

وأوضح عاصي أن العاملان هم رامي عبدالله بدر (34 عاما) وابراهيم زكريا الحديدي (30 عاما).

وأوضاف عاصي: أنه سيتم تسليم الجثامين على أحد الحواجز الاسرائيلية اليوم.