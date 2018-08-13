منسق اللجان الشعبية جنوب الخليل لوطن: الاحتلال يفرج عن الطاقم الطبي في مسافر يطا

الخليل- وطن: قال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب جبور، لـوطن: إن قوات الاحتلال الاسرائيلي افرجت، ظهر اليوم الاثنين عن طاقم طبي في مسافر يطا كانت قد احتجزه منذ ساعات الصباح.

وأوضح جبور ان الاحتلال ما زال يحتجز المركبة والمعدات الطبية حتى اللحظة، في المعسكر القريب في مستوطنة "سوسيا" المقامة على أراضي المواطنين في مسافر يطا.

وأوضح جبور، إن قوات الاحتلال احتجزت الأطباء: موسى هريني، وسيف عصافرة، والصيدلي عبد الرحمن الدبابسة، وسائق مركبتهم، اثناء قيامهم بواجبهم الطبي تجاه المواطنيين في مسافر يطا، ومنعتهم من الوصول الى العيادة الطبية التابعة لوزارة الصحة في المنطقة.