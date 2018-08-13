صحة غزة: لم نتلقَ أي استجابة لتطويق أزمة الوقود في القطاع الصحي

غزة- وطن: قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، إنها لم تتلقى أي استجابة من الجهات المعنية لتطويق أزمة الوقود في المرافق الصحية في قطاع غزة.

وأشار الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة في تغريدة له عبر حسابه "تويتر، إلى أن وزارته رغم تواصلها المستمر مع الجهات المعنية إلا أنها لا لم تتلقى أي استعدادات لتطويق الأزمة التي تهدد الخدمات والمرافق الصحية في القطاع.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة حذرت من نقص كميات الوقود في مولدات الكهرباء الخاصة بمرافق الوزارة، مشيرة إلى أن كميات الوقود المتبقية داخل المولدات الكهربائية في مرافق وزارة الصحة مقلقة للغاية.