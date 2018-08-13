أحمد يوسف: حماس لن تعقد اتفاقا منفردا مع الاحتلال

رام الله-وطن: قال المستشار السياسي لقيادة حركة حماس في غزة، احمد يوسف إن حركة "حماس" لم تقترب من القبول بتهدئة مع الاحتلال بعيدا عن الفصائل، مشيرا إلى أن الحركة تدرك أن الفصائل مهمة للغاية في السياق الوطني للإرتكاز عليها، ولا يمكن أن تمضي حماس منفردة في توقيع تهدئة مع الاحتلال دون وجود رغبة شعبية وفصائلية وراء هذا التوجه.

وأضاف يوسف خلال لقاء مع محطة تلفزيون الغد، أن حماس حرصت خلال زيارة وفدها لغزة على لقاء كافة الفصائل واطلاعهم على كل ما جرى من نقاشات في القاهرة، متابعاً أن الحركة أكدت خلال اللقاء أنها لن تنفرد بأي قرار أو موقف بعيداً عن توافقات الفصائل، وهي أحد الأوراق التي تثبتها حماس في عملها الوطني بعدم الانفراد بأي قرار أو اتخاذ قرار لا يجمع عليه الكل الفلسطيني.

وأوضح يوسف أن انفراد حماس بأي موقف أو قرار سيكون قاتلا لها، إذ ستخسر أوراقها في الشارع الفلسطيني وبين الفصائل، لذا هي حريصة أن تتم كل المواقف في اتجاه السياق الوطني وأن يكون القرار بمشاركة الجميع.