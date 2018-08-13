الأسير ضرار أبو منشار يعلق إضرابه عن الطعام

وطن: علق الأسير ضرار أبو منشار (39 عاما) من مدينة الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام، بعد توصله لاتفاق مع إدارة سجون الاحتلال بتمديد اعتقاله ثلاثة أشهر (جوهري) ويفرج عنه بعدها.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسير أبو منشار القابع في سجن "عوفر" حاليا، خاض الإضراب عن الطعام ضد اعتقاله الإداري لـ 15 يوما، عانى خلالها من خسارة بالوزن، ومن آلام بالمفاصل، وهزال عام وألم بالخاصرتين، وأوجاع بالكلى.

وأمضى أبو منشار 13 شهرا في الاعتقال الإداري، حيث اعتقل في 9/6/2017 بعد اقتحام منزله، وبعد أسبوع أصدرت محكمة الاحتلال بحقه قرارا إداريا مدته ستة شهور، وقبل أن تنتهي المدة جُدد الأمر الإداري بحقه لمرة ثانية ثم ثالثة.

واعتقل الأسير أبو منشار عدة مرات، وأمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن ثماني سنوات، 4 منها قضاها في الاعتقال الإداري.