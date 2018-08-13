سفر حجاج ذوي شهداء غزة مساء غد الثلاثاء

غزة- وطن: أعلنت مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، أن سفر حجاج ذوى الشهداء في قطاع غزة لهذا العام قد تغير عن المواعيد التي كانت مقرة سابقاً.

وأضافت المؤسسة في تصريح صحفي صادر عنها "أن سفر الحجاج سيكون مساء غد الثلاثاء الموافق 14/08/2018م الساعة العاشرة مساءاً بدلاً من صباح الأربعاء الموافق 15/08/2018م، حيث ستنطلق الحافلات من نفس أماكن التجمع المحددة في المحافظات الخمس والتي أعلن عنها في حفل وداع الحجاج".

وأكدت المؤسسة "أنها أنهت كافة الاجراءت والتنسيقات مع سفارة دولة فلسطين والسلطات المصرية والجهات السعودية اللازمة لسفر الحجاج سواء في قطاع غزة أو الأراضي المصرية".