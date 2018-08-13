وزير الصحة: مركز صحي شامل لعلاج المواطنين في الخان الأحمر

رام الله- وطن: قال وزير الصحة جواد عواد إن مركزاً صحياً شاملاً سيبدأ بتقديم الخدمات الصحية لأهالي قرية الخان الأحمر، غداً الثلاثاء.

وسيقدم المركز خدمات الرعاية الصحية الأولية في عيادة الطب العام على مدار الساعة، وتخصيص يوم لعيادة الجلدية وعيادة النسائية.

وأضاف أن "القيادة السياسية ممثلة بالرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد لله، تولي اهتماماً كبيراً بتقديم كافة الخدمات لأهلنا في قرية الخان الأحمر، وعلى تواصل دائم للاطمئنان على توفير كافة الخدمات الصحيّة للمواطنين في المناطق المهمشة والنائية والمهددة بالاستيطان".