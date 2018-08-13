سعيد هدروس.. فلسطيني يترشح لانتخابات البرلمان السويدي والاحتلال يغضب

وطن- وكالات: كشفت وسائل إعلام سويدية ان سعيد هدروس، وهو من أصول فلسطينية، سيخوض الانتخابات البرلمانية القريبة في السويد ضمن احد الأحزاب اليسارية السويدية.

وقالت وسائل الإعلام ان المرشح سعيد هدروس يتزعم ما تعرف باسم "حركة 194" وهي تسمية مستوحاة من قرار الأمم المتحدة الذي ينص على "حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة الى ديارهم".

في حين ذكرت مواقع عبرية ان المرشح سعيد هدروس من أنصار الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

يشار الى ان الحزب اليساري الذي يتنافس ضمن لائحته المرشح سعيد هدروس، قد حصلت في الانتخابات البرلمانية السابقة، أي قبل أربع سنوات، على 5.7% من الأصوات مما منحها 21 مندوبا في البرلمان، اما اليوم فتظهر الاستطلاعات ان الحزب سيحصل على 9% بل وهناك استطلاعات تمنحه 10% من الأصوات في الانتخابات الوشيكة.

واعترفت سكرتيرة الحزب في محافظة سكونا في السويد، بوسي ديمتريو، في حديث لها مع الصحيفة المحلية ان أعضاء حزبها انتخبوا هدروس للائحة المرشحين للانتخابات القادمة.