حماس رفضت عرض مصر للتهدئة.. وهذا شرطها

غزة- وطن: قال مصدر من حركة حماس، اليوم الاثنين، إن حركة حماس ستجري في العاصمة المصرية القاهرة الثلاثاء لقاءات تشاورية مع الفصائل الفلسطينية حول الأفكار المطروحة للتهدئة مع الاحتلال.

وأشار المصدر -الذي طلب عدم الكشف عن اسمه- إلى أن وفودا من الفصائل ستصل إلى القاهرة الثلاثاء بما فيها وفد من حركة فتح.

وكشف أن القاهرة عرضت على حركة حماس اتفاقا للتهدئة مع الاحتلال، غير أن الأخيرة رفضت الموافقة عليه قبل أن يكون ضمن سياق وطني وبموافقة جميع الفصائل الفلسطينية.

ولفت المصدر خلال تصريحات صحفية، إلى أن السلطات المصرية وجهت في هذا السياق دعوات للفصائل الفلسطينية للمشاركة في هذه المشاورات، مشيرا إلى أن الدعوات تشمل أيضا حركة فتح، والتي كانت رفضت في وقت سابق أي حديث عن اتفاق تهدئة مع الاحتلال.

وكان وفد قيادي من حماس برئاسة صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة وصل إلى القاهرة مساء السبت، لبحث موضوع التهدئة والترتيبات الإنسانية الخاصة بالقطاع، إضافة لملف المصالحة الوطنية.