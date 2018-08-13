انتخاب مجلس إدارة جديد لمركز إبداع المعلم

رام الله- وطن: انتخبت الهيئة العامة لمركز ابداع المعلم اعضاء مجلس ادارة جديد مكون من ٩ اعضاء.

وقال رئيس مجلس الادارة السابق الدكتور هشام ابو اقطيش ان العملية الانتخابية جرت بكامل الشفافية والنزاهة وان المركز مصمم على السير في بناء مؤسسة ديمقراطية يشارك الجميع في بناء رؤيتها واستراتيجيات عملها.

وأضاف ان "المركز حقق قفزات هائلة في حركته البرامجية سواء كان على المستوى المحلي او الاقليمي او الدولي وان المركز بقيادته الأمينة اصبح مرتكزا ومرجعا تربويا عالميا".

وأردف ابو اقطيش ان المرحلة القادمة ستكون في طريق بناء استراتيجية تلبي احتياجات المجتمع الفلسطيني. مؤكدا على ضرورة التنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسات المجتمع المدني للوصول الى تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.



واشاد ابو اقطيش بطاقم عمل المركز ومديره العام الدكتور رفعت صباح، لما بذلوه من جهود في سبيل إنجاح المركز وتطويره.

وكان اجتماع الهيئة العامة للمركز قد انعقد الجمعة الماضية وانتخب مجلس إدارة الهيئة الجديد الذي اجتمع اليوم وانتخب رئيسا ونائب رئيس وأمين صندوق وأمين سر.

وقد تنافس على رئاسة مجلس الادارة كل من الاستاذة رائدة الشعيبي والأستاذ هشام ابو اقطيش وقد حصلا على أصوات متساوية واتفقا على تداول الرئاسة مناصفة، بحيث تكون رائدة الشعيبي السنة الاولى رئيسا، و قد حصل الاستاذ رضوان ياسين على منصب نائب الرئيس، ووفاء عقل على أمانة الصندوق، وبوسي حشمة على أمانة السر، وعضوية كل من احسان الريماوي وامل السبعاوي وباسم عريقات.



وفي معرض تعليقها أشادت رئيسة المجلس الجديدة الاستاذة رائدة بالجو الإيجابي والديمقراطي الذي ساد الاجتماع. قائلة "ان دل فإنما يدل على مسيرة مركز ابداع المعلم في تعزيز الشفافية والديمقراطية شاكرة لمل الجهود المبذولة في إنجاح مؤسسة ابداع المعلم".

والجدير ذكره ان الأستاذ ناصر مطر تراس اجتماع الهيئة العامة ،وادار جميع النقاشات والجلسات، وكان الأستاذ نايف اشتية مقررا للاجتماع.