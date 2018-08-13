خلال اليوم.. مصرع عامل ثالث في ورشة بناء بالداخل

اللد- وطن: لقي عامل ثالث مصرعه، مساء اليوم، الإثنين، وذلك نتيجة سقوطة من ارتفاع 12 مترا في موقع بناء قرب مدينة اللد.

وعلم أن العامل، وهو في جيل 35 عاما، سقط من الطابق الرابع من مبنى، قرب مدينة اللد، ولقي مصرعه على الفور.

وبحسب طواقم الإسعاف فإنها تلقت بلاغا بوقوع الحادث في الساعة 17:19، ولدى وصول الطواقم إلى المكان تبين أن العامل قد أصيب بعدة إصابات قاتلة نتيجة سقوطه من الطابق الرابع، ولم تتمكن الطواقم من إنقاذ حياته.

تجدر الإشارة إلى أن عاملين قد لقيا مصرعيهما، اليوم أيضا، نتيجة سقوطهما من ارتفاع في ورشة بناء قرب مدينة كفر قاسم.

وعلم أن ضحيتي الحادث هما إبراهيم زكريا محمد الحديدي (32 عاما) ورامي عبد الله علي بدر (34 عاما) من قرية بيت لقيا غرب رام الله.