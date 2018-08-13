ضبط آلاف أشتال الماريجوانا والقنب الهندي في جنين

جنين- وطن: أعلن جهاز الأمن الوقائي في جنين، مساء اليوم الاثنين، عن ضبط آلاف أشتال من "الماريجوانا" و"القنب الهندي" في أرض زراعية في أحدى قرى محافظة جنين، وإلقاء القبض على مشتبهين وفرار آخر.

وقال مدير وقائي جنين العميد مهند أبو علي لـ"وفا"، إنه بناء على معلومات استخبارية وبعد عمليات رصد ومتابعة استطاع الجهاز الكشف عن 3 بيوت بلاستيكية بمساحة دونم مزروعة بأشتال من الماريجوانا والقنب الهندي.

وأضاف أن الوقائي استطاع القبض على مشتبهين وما زال آخر فار، مؤكدا أن النيابة العامة اشتركت بالتحقيق والمتابعة حسب الاصول القانونية المعمول بها.

وشدد أبو علي، على أن جهاز الأمن الوقائي سيلاحق كل من يتعاطى أو يبيع أو يروج المخدرات المدمرة لمجتمعنا والتي تهدد السلم الأهلي، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن ترويجها، مناشدا المواطنين بالابلاغ عن اي شخص يشتبه بتعاطيه أو متاجرته بالمخدرات.