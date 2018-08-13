فتح تباشر بعقد مؤتمراتها التنظيمية من القدس

القدس- وطن: افتتحت حركة فتح أولى مؤتمراتها التنظيمية في اقليم القدس الشريف - منطقة العيزرية التنظيمية.

وقال جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" مفوض التعبئة والتنظيم ان الإنطلاق من اقليم القدس في عملية عقد المؤتمرات التنظيمية إنما يأتي تأكيدا على أن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية هي خط احمر بالنسبة لحركة فتح، وأكد المحيسن ان البدايه من القدس وان عملية بناء المناطق التنظيمية ستمتد لتشمل كل الأقاليم الشمالية حتى الوصول لعقد المؤتمر العام لكل إقليم من أقاليم الوطن.



وهنأ محيسن المشاركين في انتخاب اعضاء لجنة المنطقة التنظيمية في العيزرية، كما وجّه الشكر للجنة اقليم القدس لتذليلها جميع الصعوبات لتسهيل عقد المؤتمر.

وثمن الجهود التي قامت بها لجنة العضوية في مفوضية التعبئة والتنظيم التي يرأسها محمد النمورة عضو المجلس الثوري لحركة فتح من أجل إنجاز هذا المؤتمر، وركز على ضرورة أن تباشر لجنة المنطقة بالقيام بمهامها التنظيمية وفي مقدمتها المشاركة مع أبناء شعبنا في معركة الدفاع عن القدس وعروبتها أمام ما تتعرض له من مؤامرات التهويد والمصادرة والعزل عن محيطها الفلسطيني.