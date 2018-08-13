الاحتلال يقتحم منزل شقيقين اعتقلهما من المسجد الأقصى

القدس- وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأثنين، منزل الشابين قتيبة وحمزة أبو شقرة (20 و19 عاماً) من مدينة أم الفحم داخل أراضي العام 1948، وفتشته بشكل استفزازي.

وكان الاحتلال اعتقل الشقيقين أبو شقرة يوم أول من أمس أثناء خروجهما من المسجد الأقصى المبارك، علماً أن محكمة الاحتلال بمدينة حيفا مددت أمس اعتقالهما حتى يوم الخميس القادم.

وأفادت عائلة الشقيقين أبو شقرة بأن المحكمة تتحفّظ على كافة التهم الموجهة لهما وترفض الخوض فيها إعلامياً ضمن "ملف سريّ."