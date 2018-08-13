أصيب في حرب غزة.. تعيين غسان عليان قائد لجيش الاحتلال في الضفة

القدس- وطن: قرر رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال، غادي آيزنكوت تعيين الجنرال الدرزي غسان عليان قائدًا لهيئة الجيش في المنطقة الوسطى "الضفة الغربية".

وذكرت القناة "الثانية" العبرية أن القرار لن يصبح نافذاً قبل مصادقة وزير الجيش أفيغدور ليبرمان عليه.

ويشغل عليان (45 عامًا) وهو أحد كبار الضباط الدروز منصب ضابط قيادي في القوات البرية.

كما شغل سابقاً منصب قائد لواء جفعاتي وقائد اللواء في المعركة البرية التي جرت شرق غزة بداية حرب 2014، حيث تكبدت قواته خسائر فادحة في الأرواح والمعدات وأسرى الجندي أورون شاؤول، كما أصيب عليان بنفسه في المعركة ونقل إلى المستشفى.

ويرى مراقبون أن القرار اليوم بتعيين عليان في ذلك المنصب ليس صدفة؛ بل جاء لتهدئة الطائفة الدرزية التي تخوض موجة من الاحتجاجات على قانون القومية الذي لم يتعاطى معها كطائفة خدمت "إسرائيل" ولم يعطها مكانة في القانون الجديد.