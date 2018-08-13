"الديمقراطية" لـوطن: ما بثه "تلفزيون فلسطين" ضدنا ادعاءات وافتراءات مرفوضة

رام الله- وطن: عبر طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، عن استيائه ورفضه لما جاء في تقرير بث على تلفزيون فلسطين يهاجم الجبهة الديمقراطية. مشيراً إلى أن ما جاء في التقرير هي ادعاءات وافتراءات.

وقال أبو ظريفة لـوطن "نعبر عن استيائنا ورفضنا لمثل هكذا تقارير تصدر عن مؤسسة اعلامية وطنية لكل الشعب الفلسطيني وليست لطرف معين، وهناك ادعاءات وافتراءات لا اساس لها من الصحة".

وأضاف أبو ظريفة أن الديمقراطية قدمت خلال الانتفاضتين العديد من الشهداء وخاضت معارك عنيفة، وكثير من مناضليها تعرضوا للملاحقة من قوات الاحتلال، وقدمت العديد من الاسرى وصاغت وثيقة الوفاق الوطني مع القوى الأخرى، ومع ذلك تتهم الجبهة الديمقراطية بأنها لا تحرك ساكنا، وصاحبة البرنامج الوطني يشهد لها الجميع، بحرصها على الوحدة، فيما يأتي هذا التقرير بهذا التوقيت بالذات وعلى ابواب المجلس المركزي وعلى ضوء رؤيا سياسية للجبهة الديمقراطية .

وقال "من يريد أن يحاجج الجبهة الديمقراطية ويعترض على موقفها، يجب أن يحاججها بالمنطق السياسي وليس بأشكال اخرى ضارة تلحق الأذى بالعلاقات الداخلية الفلسطينية، ولن يستفيد من هكذا بيانات واتهامات الا اعداء شعبنا الفلسطيني".

وأضاف "الشيء المستهجن والمستغرب هو المس بقيادات وازنة وفاعلة يشهد لها، والجميع يدرك حجم الجهود التي بذلت في دائرة شؤون المغتربين، ولم نستفد منها على الإطلاق في الجبهة ، ولعبت دور في توحيد الجاليات".

وقال أبو ظريفة "الكل يتذكر عام 1983،1984،1985، عندما جرت محاولات لشق منظمة التحرير وقدمت كل الإغراءات للجبهة الديمقراطية، لكن من أجل منظمة التحرير وضعت الجبهة كل شيء جانبا وحمت مع فتح المنظمة، ولم نكن في جبهة الانقاذ في حينه".

وأضاف "اعتقد علينا قراءة التاريخ ووقف هذه الاتهامات الضارة وغير المفيدة، واذا كانت هناك آراء سياسية فلتحاجج الآرار بالآراء، وليست بلغة أقل ما يقال عنها أنها لغة خارجة عن تقاليد الصف الفلسطيني، وسنضع أنفسنا بنأى عن النزول في اللغة والمخاطبة إلى مستوى البيانات التي خرجت في التقرير الصادر عن تلفزيون فلسطيني الذي له تقدير واحترام".

وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أن تلفزيون فلسطين احد معالم السيادة لفلسطين، وبالتالي يجب أن يقرب المسافات ولا يبعدها، وكل هجومه غير محق ولا يستند لأية وقائع أو أدلة سوى اتهامات زورا وبهتانا، وفق أبو ظريفة.

وقال "فلتجرى عملية انتخابية ولنرى كل تنظيم كم سيحصل عليه، وفي حينه ستكون أداة القياس مختلفة تماما عما ساقه تلفزيون فلسطين في هذا الاتجاه".

تلفزيون فلسطين يهاجم الجبهة الديمقراطية

وكان تقرير بث على تلفزيون فلسطين يهاجم الجبهة الديمقراطية وبعض قادتها، واصفا اياها باتخاذها "الانتهازية استراتيجية والنفاق اسلوبا والكذب سلاحة، وهي في سبات عميق حيال القضية المصيرية لشعبنا وفي الانتفاضتين وفي المعارك الدبلوماسية وصفقة القرن".

وأشار التقرير إلى ما أسماه "اختطاف" دائرة المغتربين بمنظمة التحرير "بإدارة فاشلة بائسة لاكثر من 15 عاما دون تقديم ما يخدم قضايا المغتربين مما اضطر اصحاب القرار والضمير لتغيير رئاستها".

ووصف بعض قادة الجبهة الديمقراطية "بالتلاشي والاضمحلال وتكلسهم لاكثر من 40 عاما على كراسيهم".

بيان الجبهة الديمقراطية

وفي بيان للجبهة الديقراطية وصل وطن، مساء الاثنين، دعت الجبهة الديمقراطية "اللجنة التنفيذية في م.ت.ف. إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية نحو مؤسسات الإعلام الناطقة بلسان المنظمة، وبشكل خاص تلفزيون فلسطين، ووكالة وفا، وإذاعة صوت فلسطين التي تحولت على يد بعض المرتزقة، والمتسلقين، والجهلة بتاريخ القضية والحركة الوطنية الفلسطينية، وبتاريخ فصائله المناضلة، إلى محطات وأبواق ومصانع تشويه وفبركة أكاذيب في خدمة المطبخ السياسي في النظام السياسي الفلسطيني، وفي خدمة مشروعه في الرهان على اتفاق أوسلو وموقع ما في صفقة العصر".

وأضافت الجبهة، إن "الدور الذي باتت تلعبه المؤسسة الاعلامية الممولة من الصندوق القومي الفلسطيني (صندوق الشعب الفلسطيني) تحولت من مؤسسة وطنية في خدمة القضية الفلسطينية إلى مؤسسة في خدمة المطبخ السياسي، في تعطيله لقرارات الاجماع الوطني واصراره على اتباع سياسات التفرد والاستفراد والاستئثار، وسياسات الفك والتركيب وتقريب المحاسيب، واستبعاد المناضلين ومعاقبتهم على أصالتهم وتمسكهم بمبادئهم الأخلاقية والوطنية، وترفعهم عن كل أشكال المصالح الفئوية والذاتية الضيقة".

وختمت الجبهة بيانها، أن "المؤسسة الإعلامية التابعة للمطبخ السياسي في انزلاقها وعدائها للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، خسرت ما تبقى لها من رصيد في أعين المواطنين، والرأي العام الفلسطيني، وكشفت بشكل كامل عن موقفها الوضيع خارج إطار المعركة الوطنية، ومجرد أداة بيد المطبخ السياسي في حروبه الداخلية القائمة على تصفية الحسابات وعلى خلفيات وأسس كيدية".