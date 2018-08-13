الدفاع الروسية تعلن اسقاط 5 طائرات مسيرة أطلقها مسلحون باتجاه قاعدة حميميم

وطن- وكالات: أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 5 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه قاعدة حميميم من الأراضي التي يسيطر عليه المسلحون في محافظة إدلب السورية.

وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أليكسي تسيغانكوف إنه "خلال الـ 24 الأخيرة رصدت وسائل مراقبة الأجواء لقاعدة حميميم الروسية ومدينة حلب 5 طائرات مسيرة، تم إطلاقها من الأراضي التي تسيطر عليها التشكيلات المسلحة غير الشرعية في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب".

وأضاف أن المضادات الروسية دمرت كل الأهداف على مسافة بعيدة من قاعدة حميميم، دون إصابة أحد بأذى أو أضرار مادية. وتعمل القاعدة بنظامها الطبيعي.

وذكر تسيغانكوف كذلك أنه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة تم رصد عمليات قصف لمواقع الجيش السوري من قبل المسلحين في محافظات اللاذقية وحماة وحلب، مما أسفر عن مقتل 3 عسكريين سوريين وإصابة 8 آخرين.

كما أوصل أفراد المركز الروسي للمصالحة 2.8 طن من المساعدات الإنسانية إلى بلدة الصالحية بمحافظة دير الزور.