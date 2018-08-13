صحة غزة: 168 شهيداً وأكثر من 18 ألف جريح منذ انطلاق مسيرات العودة

غزة- وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، الإحصائية التفصيلية لاعتداء قوات الاحتلال على المشاركين السلميين في مسيرة العودة الكبرى منذ انطلاقها أواخر آذار/مارس الماضي وحتى اليوم.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة إن إجمالي الشهداء بلغ 168 شهيداً، في الوقت الذي بلغ فيه عدد الإصابات نحو 18006 بجراح مختلفة واختناق بالغاز.

وأوضح القدرة أن من بين الشهداء 27 طفلاً و3 من الإناث، في الوقت الذي بلغ فيه مجمل الإصابات 3540 طفلاً، و1728 سيدة، مشيراً إلى أن الإصابات توزعت وفقاً لدرجة الخطوة على النحو التالي: 417 خطيرة، 4293 متوسطة، 13296 طفيفة.

وذكر الناطق باسم وزارة الصحة أن الإصابات صنفت بواقع 4508 إصابة بالرصاص الحي، فيما أصيب 529 معدني مغلف بالمطاط

و7590 اختناق بالغاز، و5379 شظايا و إصابات أخرى.

وعن توزع الإصابات في أجسام المصابين، أشار قائلاً: “677 بالرأس والرقبة، و391 بالصدر والظهر، و426 بالبطن والحوض، و1370 أطراف علوية، و5862 أطراف سفلية، 1690 أماكن متعددة”، لافتاً إلى أن إجمالي حالات البتر بلغ 69 حالة من بينها 61 حالة في الأطراف السفلية وحالتين في الأطراف العلوية و6 في أصابع اليد.

وعلى صعيد استهداف الطواقم الطبية، لفت إلى أن إجمالي الاستهدافات بلغ 3 شهداء و 370 إصابة مختلفة، فيما تضررت 70 سيارة إسعاف بشكل جزئي.