بينيت يقترح ضرب غزة وتهجير مستوطني الغلاف

القدس- وطن: قالت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن وزير التعليم في حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت قدّم قبل بضعة أسابيع خطة جديدة إلى الكابينت (المجلس الوزاري المصغر ) لتنفيذ ضربة جوية واسعة في غزة.

ووفقا للصحيفة، تتضمن خطة الوزير "بينيت"، "إخلاء واسعا للمستوطنات في غلاف غزة لتجنب وقوع إصابات بين المستوطنين ثم تنفيذ ضربة جوية واسعة النطاق على البنى التحتية لحماس والجهاد في غزة تستمر لعدة أسابيع حتى الانهيار التام لهاتين المنظمتين".

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن فرص قبول الخطة واعتمادها في الوقت الحاضر من قبل مجلس الوزراء غير واضحة.

وأشارت "معاريف" إلى أن هناك أيضا معارضة للإخلاء الجماعي للمستوطنات الذي سيمنح حماس صورة انتصار أو على الأقل إنجازا خارجيا.