جيش الاحتلال: حماس تخترق أجهزة جنودنا عبر "إنستغرام"

القدس- وطن: قال جيش الاحتلال أن جنوده أبلغوا وحدة القرصنة في الجيش أن حسابات مشبوهة، بدأت بإضافتهم عبر تطبيق إنستغرام الخاص بالصور، حيث تحمل الحسابات أسماء وهمية، وتقوم هذه الحسابات برفع صور لفتيات جميلات في محاولة لإغراء جنود جيش الاحتلال للبدء بالحديث معها.

وزعم أحد ضباط جيش الاحتلال العاملين في وحدة أمن المعلومات أن الحسابات يديرها عناصر وحدة القرصنة في حركة حماس، حيث يعملون على تكوين علاقات مع جنود جيش الاحتلال وزرع تطبيقات تجسس في هواتفهم الخلوية من أجل الحصول على معلومات أمنية حساسة حول معسكرات جيش الاحتلال وأماكن تجمع الجنود.

وحذر جيش الاحتلال جنوده من التعامل مع أي حساب مشبوه في تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتبليغ وحدة القرصنة وأمن المعلومات في جيش الاحتلال، ويقول أحد الضباط أن تطبيق الإنستغرام يعتبر تطبيقاً خطيراً حيث يقوم الجنود بنشر العديد من الصور عبره، ويرفعون فيديوهات من أماكن تواجدهم.

يذكر أنه كشف قبل حوالي الشهر عن تطبيقات اختراق ابتكرتها حركة حماس، حيث تقوم الحركة عبر هذه التطبيقات بالتجسس على جنود جيش الاحتلال، وتشغيل الكاميرا الخاصة بهواتفهم الخلوية للحصول على صور عن المواقع العسكرية، والتوصل لمعلومات أمنية خطيرة من شأنها مساعدة الحركة في أي مواجهة عسكرية قادمة.