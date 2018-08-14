برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس لشهر أيلول المقبل

جنين- وطن: أعلن مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنين، اليوم الثلاثاء، برنامج زيارات أسرى محافظتي جنين وطوباس، لشهر أيلول المقبل .

وأوضح المكتب في بيان صحفي، أن زيارة أسرى سجن الرملة ستكون في 13 أيلول، وأسرى "هداريم" و"هشارون" في 17 ايلول، وسجن الدامون/ كرمل "عتليت" في 12 ايلول، و"جلبوع" 1 (جنين وطوباس)، وشطا في 4 أيلول، و"جلبوع" 2 في 5 أيلول، وسجن بئر السبع في4 منه.

وأشار إلى أن زيارة نفحة ستكون في5، وسجن "رامون" في 20، وعسقلان في 4، ومجدو المعتقلين القصر في 3 أيلول، ومجدو المجموعة الأولى في 13، وفي المجموعة الثانية في 17، والنقب المجموعة الأولى في 12، وعوفر في 5.