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برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس لشهر أيلول المقبل

14.08.2018 02:06 PM
برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس لشهر أيلول المقبل

جنين- وطن: أعلن مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنين، اليوم الثلاثاء، برنامج زيارات أسرى محافظتي جنين وطوباس، لشهر أيلول المقبل .

وأوضح المكتب في بيان صحفي، أن زيارة أسرى سجن الرملة ستكون في 13 أيلول، وأسرى "هداريم" و"هشارون" في 17 ايلول، وسجن الدامون/ كرمل "عتليت" في  12 ايلول، و"جلبوع" 1 (جنين وطوباس)، وشطا في 4 أيلول، و"جلبوع" 2  في 5 أيلول، وسجن بئر السبع في4 منه.

وأشار إلى أن زيارة نفحة ستكون في5، وسجن "رامون" في 20، وعسقلان في 4، ومجدو المعتقلين القصر في 3 أيلول، ومجدو المجموعة الأولى في 13، وفي المجموعة الثانية في 17، والنقب المجموعة الأولى في  12، وعوفر في 5.

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