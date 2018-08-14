الأسير الصحفي علاء الريماوي يدعو لوقفة أمام سجن عوفر خلال محاكمته غداً

رام الله- وطن: قال الأسير الإعلامي علاء الريماوي، إن الاحتلال يواصل محاكمة الاعلام الفلسطيني على قاعدة التخويف والتهديد، والقفز على الاستحقاقات العالمية لحماية الصحافة.

وأوضح الريماوي في بيان له أخرجه من داخل أسره في سجن عوفر، الى الإعلام عبر محاميه وعائلته إنه "بعد القرار بالافراج الاسبوع الماضي عني شخصيا، قامت المخابرات الاسرائيلية بالضغط على المستوى القضائي، فقام القاضي مذعنا بتغيير قرار الافراج الى تمديد اعتقالي على الرغم من وضوح مهنيتنا العالية في التغطية والعمل الصحفي، والذهاب الى حالة تقاضي مفرغة من قواعد القانون، اذ يحاول الاحتلال عبر محكمته اثبات ان مضامين العمل الصحفي تحت العنوان الفلسطيني متهمه ومحاسبة، حيث أثبتت جلسة التقاضي الاخيرة العمل المتكامل بين المخابرات والشرطة الاسرائيلية وهيئة المحكمة في الوصول الى نتيجة استمرار الاعتقال، وقد اثبتت هيئة الدفاع وبشكل واضح وغير قابل للتأويل على ان الاعتقال غير قانوني، وان كل ما يحدث بالمحكمة لا يعد الا محاكمة لعمل اعلامي مئة بالمئة، وعلى الرغم من ذلك حضر ضباط من المخابرات الاسرائيلية والشرطة للتأثير على اجواء المحاكمة والدفع باتجاه استمرار الاعتقال، وهذا ما حدث"

وطالب الأسير الإعلامي الريماوي، الجهات الحقوقية والاعلامية المختلفة بالاتي:

- حشد الجهات الاعلامية لمتابعة حيثيات المحكمة في سجن عوفر يوم الاربعاء القادم الموافق 15-8-2018.

- انتداب محاميين من الاتحاد الدولي للصحفيين لحضور المحكمة وتسجيل الانتهاكات فيها.

- عرض حيثيات القضية وشكل التقاضي على هيئات الامم المتحدة ذات الاختصاص.

- وقوف الجسم الاعلامي الفلسطيني والحالة الشعبية في مواجهة القرصنة الصهيونية على الاعلام الفلسطيني.

وختم الريماوي بيانه "مستمرون معكم في الصمود والتغطية مستمرة".