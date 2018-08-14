عملية دهس أمام البرلمان البريطاني

وطن- وكالات: أعلنت الشرطة البريطانية أنها تتعامل مع حادث اصطدام سيارة بحواجز أمنية أمام البرلمان البريطاني في العاصمة لندن "كحادث ارهابي".

وأصيب عدد من المارة عند اصطدام السيارة بالحواجز، واعتقلت الشرطة سائق السيارة، وأشارت إلى أنها عززت إجراءاتها الأمنية في محيط البرلمان وداخله "خوفاً من أي هجوم محتمل".

وأكدت وسائل إعلام محلية فرض طوق أمني على المنطقة وإغلاق جسر وستمنستر ومحطة قطارات قريبة ولم تعط أي معلومات حول طبيعة الحادث واحتمال ارتباطه بالإرهاب.

وأفادت مصادر محلية بأن ملابسات ودوافع الحادث لم تتضح حتى الآن، ولم تصدر الشرطة بيان رسمي، إلا أن شهود عيان وشرطة مكافحة الإرهاب المكلفة بالتحقيق يؤكدون أن الحادث كان متعمداً لدهس المارة.