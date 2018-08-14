المحكمة المختصة تقرر عدم اجراء انتخابات الاعادة في بيت عوا وتفوح

رام الله- وطن: قررت المحكمة المختصة بقضايا الانتخابات، عدم إجراء الانتخابات المحلية/الإعادة في بلدتي تفوح وبيت عوا، لحين صدور قرار من المحكمة العليا.

وذكر بيان صادر عن لجنة الانتخابات، اليوم، وصل وطن، "تلقت لجنة لجنة الانتخابات المركزية اليوم الثلاثاء قرار المحكمة المختصة بقضايا الانتخابات، والقاضي بعدم اجراء الانتخابات المحلية-الاعادة في كل من بلدتي تفوح وبيت عوا، لحين صدور قرار نهائي من محكمة العدل العليا في القضايا المنظورة امامها".

وأعلنت اللجنة انها ملتزمة بهذا القرار وفقا للقانون، واوقفت استعداداتها لاجراء الانتخابات في البلدتين المذكورتين.