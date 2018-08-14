الضمان الاجتماعي تختتم الجولة الأولى من ورشات العمل التعريفية بالقانون.. عدة جلسات عقدت في محافظات الضفة وورشات نهاية الأسبوع في غزة

رام للاه- وطن: اختتمت مؤسسة الضمان الاجتماعي الجولة الأولى من سلسلة الورشات التعريفية التي أعلنت عن عقدها في عدد من محافظات الوطن بهدف تعريف المواطنين بالمؤسسة وقانون الضمان الاجتماعي.

لقاءات في رام الله، الخليل ونابلس حظيت بحضور كبير من قبل العاملين وأصحاب العمل

وعقدت المؤسسة خلال الأيام القليلة الماضية عددا من الورشات التعريفية في كل من محافظات رام الله، الخليل ونابلس، حظيت بحضور كبير ومتنوع، عكس اهتمام الأطراف المختلفة بالتعرف على نصوص القانون ومنافعه والمزايا التي يوفرها.

وتركزت الورشات التي تم عقدها مع العاملين وأصحاب العمل والمواطنين على التوعية بمنافع الضمان الاجتماعي وتأميناته، فضلا عن التطرق إلى الفئات المشمولة ونسب الاقتطاعات وشروط الاستحقاق، إضافة إلى شرح اليات التسجيل من خلال الموقع الالكتروني وغيرها من المسائل التي تم تبسيطها بهدف إيصال أكبر كم ممكن من المعلومات للمعنيين قبل انطلاق عملية التسجيل.

إلى جانب ذلك أجاب ممثلو المؤسسة المشاركون في الورشات على عدد كبير من الاستفسارات والتساؤلات حول القانون والفئات التي ينطبق عليها، فضلا عن أسئلة تتمحور حول شروط الاستحقاق واليات احتساب المنافع المختلفة.

ورشات تعريفية خاصة بقطاع غزة وسلسلة جديدة من اللقاءات خلال أسابيع

من جهة ثانية أوضحت مؤسسة الضمان الاجتماعي على ان الجولة الأولى من الورشات التعريفية ستنتهي في قطاع غزة نهاية الأسبوع الجاري، حيث سيتم في هذه الورشة تسليط الضوء على شمول القانون لمواطني قطاع غزة، فضلا عن تعريف المواطنين بالمزايا التي سيتمتع بها المؤمن عليهم في الضمان الاجتماعي. إلى جانب الإعلان عن قرب جهوزية فرع المؤسسة في قطاع غزة من حيث المبنى والطاقم التنفيذي.

إلى ذلك اشارت المؤسسة إلى انها ستعقد جولة ثانية من الورشات التعريفية في باقي المحافظات خلال الأسابيع القادمة، والتي ستستهدف فيها الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشرائح ذات العلاقة بالقانون سواء

كانوا عمالا ام أصحاب عمل، وذلك بهدف توضيح بنود القانون ومنافعه واشتراكاته إلى جانب شروط استحقاق المنافع المختلفة.