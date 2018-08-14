معاريف: نهج عزل غزة عن الضفة فشل تماما كما فشل هدف القضاء على حماس

وطن: في مقال لها بصحيفة معاريف قالت استاذة العلوم السياسية الاسرائيلية رويتال عميران ان سياسة حكومات الاحتلال المتعاقبة تجاه غزة لاقت فشلا ذريعا، وخاصة في هدفها المعلن القضاء على حماس ،

وتابعت: اليمين واليسار فشلا تماما في تصفية حماس لذلك الحل الوحيد هو إجراء مفاوضات سياسية دولية، وتشجيع المصالحة الفلسطينية وذلك هو العلاج الحقيقي للوضع الحالي.

وقالت عميران "رفض نتنياهو التفاوض مع عباس وفِي نفس الوقت يفاوض حماس التي تسعى بكل قوتها لتركيع "إسرائيل" هذا الموقف أضعف "إسرائيل". يجب الاعتراف أيضا أن اليمين لم ينجح في تركيع حماس بل عزز مكانتها بفشله في التعامل معها، ومكانة حماس الآن برغم الحصار هي أفضل مما كانت عليه سابقاً، وأصبحت مزروعة في قلوب الشعب الفلسطيني لأنها الوحيدة التي تحاول تركيع أقوى دولة في الشرق الأوسط وعمليا حماس تكتسب، شرعية كل يوم".

وأضاف "إسرائيل مشغولة في خيارات تكتيكية حول كيفية الوصول للتهدئة مع حماس سواء عن طريق تقديم المساعدات الانسانية أو من خلال زيادة الضغط الاقتصادي عليها وفِي نفس الوقت "إسرائيل" سعيدة جدا بالانقسام الفلسطيني، وتعتقد أنه يمنحها وقتا أكثر لدق المسمار الأخير في نعش القضية الفلسطينية، ويجب الاعتراف أن هذا الطموح لازال موجوداً، ونتيجة ذلك أن حماس تزداد قوة في الساحة الدولية من خلال توجبه الأنظار لمعاناة سكان غزة.اليمين يدعو لاحتلال غزة والقضاء على حماس ويدعو للعودة للسيطرة على ٢ مليون فلسطيني هناك ولكن هذا السيناريو، لن يتبناه نتانياهو أبداً وهو صادق في ذلك لأن ذلك مرتبط بالدخول البري إلى غزة وهذا يعني التضحية بعدد كبير من الجنود، السبب الثاني لرفض هذا الطرح أن نتانياهو يعتقد أنه لا يوجد له شيء داخل غزة يشجعه على البقاء فيها".

وتابعت "يعني عمليا سياستنا تجاه غزة فشلت تماما لا حصار قاطع، فيهم ولا الحرب تخيفهم، الحل الوحيد هو دمج حماس وفتح في مصالحة ينتج عنها عودة السلطة إلى غزة ثم اجراء مفاوضات سياسية للوصول لحل نهائي للصراع وحتى نشجعهم على ذلك يجب عدم الطلب من حماس نزع سلاحها لأنه لن تقبل ذلك أبداً وستفشل حينها جميع الجهود".