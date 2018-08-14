الاحتلال يقرر فتح معبر كرم أبو سالم جنوب غزة

وطن: قرر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة، وزيادة مساحة الصيد أمام الصيادين الفلسطينيين.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه بعد جلسة تقدير للأوضاع في قطاع غزة قرر ليبرمان فتح معبر كرم أبوسالم، بعد إغلاقه بشكل شبه كامل خلال الفترة الماضية، وتوسيع مساحة الصيد لتشمل 6 أميال بحرية بدلاً من 3 أميال.

ويأتي هذا التطور بعد انخفاض حدة إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، منذ يومين، حيث سجلت الأجهزة الإسرائيلية المختصة إطلاق بالونين حارقين فقط خلال يومي الأحد والإثنين، في حين شهدت الفترة السابقة إطلاق عشرات البالونات بشكل يومي من قطاع غزة.

ومن المقرر أن تبدأ مباحثات للتهدئة الكاملة بين قطاع غزة وإسرائيل، في العاصمة المصرية القاهرة، حيث غادرت وفود تضم ممثلين عن كافة الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة، فيما سيلتحق قادة فلسطينيون من الخارج بالوفد الفلسطيني في القاهرة، من أجل بدء المباحثات.