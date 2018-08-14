المستوطنون يقتحمون منزلا في الخليل وينظمون مسيرة عنصرية باتجاه الحرم الابراهيمي

وطن: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المداخل الرئيسية للحرم الإبراهيمي الشريف بالتزامن مع تنظيم المستوطنون مسيرة عنصرية كبيرة انطلقت من منطقة تل الرميدة وصولا للحرم الشريف، واقتحام أحد المنازل في طريقها.

وقال الناشط ضد الاستيطان عماد جابر، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت المداخل الرئيسية الواصلة للحرم الإبراهيمي الشريف وأحياء البلدة القديمة، وكثفت من انتشارها في البلدة القديمة، وذلك لتوفير الحماية للمستوطنين الذين نظموا مسيرة وصولا للحرم الابراهيمي، رفعوا خلالها الاعلام الاسرائيلية والشعارات العنصرية المعادية للفلسطينيين.

وبالتزامن مع هذه المسيرة اقتحم عدد من المستوطنين منزلا في البلدة القديمة بجوار المستوطنة الإسرائيلية المسماة "ابرهام افينو"، وذلك بحماية من قوات الاحتلال التي شددت من اجراءاتها في المنطقة، وعرقلت حركة المواطنين والسكان.