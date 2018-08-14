المبادرة الوطنية تعلن مقاطعتها لاجتماعات المجلس المركزي

رام الله - وطن: اعلنت المبادرة الوطنية الفلسطينية مساء اليوم الثلاثاء عن مقاطعتها لاجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير.

ومن المقرر ان ينعقد المجلس المركزي غدا الاربعاء في المقاطعة مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

واكدت المبادرة مقاطعتها لاجتماع المجلس المركزي لتنضم بذلك الى الجبهتين الشعبية والديمقراطية اللتين اعلنتا عن مقاطعتهما للمجلس.

وشددت المبادرة على أن ممثليها لن يشاركوا في دورة المجلس المركزي التاسعة و العشرين بسبب الاستمرار في عدم تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمجالس المركزية السابقة ، وبسبب عدم إجراء مشاورات جدية تنسجم مع مبادئ الشراكة الوطنية مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية للتحضير لهذه الدورة.

وأكدت حركة المبادرة تمسكها واعتزازها بعضويتها في منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، وبضرورة العمل المشترك على تفعيل دور المنظمة الوطني التحرري، والوحدوي كإطار جامع لكل القوى الفلسطينية وممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، على أساس الاحترام الدقيق لقوانينها، وأن عدم المشاركة في هذه الدورة هدفه التأكيد على الضرورة الملحة لتنفيذ كافة القرارات التي اتخذتها المجالس السابقة وخاصة قرار الغاء الاجراءات المتعلقة بقطاع غزة، بما فيها الغاء اقتطاعات رواتب العاملين والأسرى، وهوقرارأقره المجلس الوطني بالإجماع ولم ينفذ، وكذلك قرارات وقف التنسيق الامني والتنصل من كافة الاتفاقات التي خرقتها إسرائيل.

وأكدت حركة المبادرة الوطنية على ضرورة العمل الجدي لإنهاء الانقسام وتوحيد الصف الوطني وتحقيق الشراكة الوطنية الكفاحية في مواجهة الإحتلال و قانون العنصرية والأبارتهايد الاسرائيلي الخطير، وما يسمى بصفقة القرن، ومخططات تصفية القضية الفلسطينية،بما فيها مخططات التطهيرالعرقي الإجرامي كتلك الجارية في الخان الأحمر.

وطالبت حركة المبادرة الوطنية بالاسراع في عقد لقاء وطني جامع لبلورة إستراتيجية وطنية كفاحية مشتركة تتناسب مع عظم التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، ولضمان تطبيق أسس الشراكة الديموقراطية بعيدا عن كل أشكال التمييز، وبما بكفل تساوي جميع القوى الوطنية في الحقوق والواجبات، وتوحيد الصف الوطني،واحترام حق الشعب الفلسطيني في إجراء الانتخابات الديموقراطية الحرة لكافة المؤسسات الفلسطينية، بما فيها مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.

ودعت حركة المبادرة الوطنية القوى الفلسطينية كافة إلى التمسك بالحوار الديموقراطي، و معالجة الخلافات بأسلوب ديموقراطي حضاري يحترم حق الجميع في حرية الرأي والتعبير، ويتجنب كل ما يمكن أن يمس بسلامة العلاقات الوطنية.