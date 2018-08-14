إصابة نائب ليبي بإطلاق نار أمام مقر البرلمان

وطن: أصيب شخصان بينهما النائب صالح هاشم بجروح الثلاثاء بإطلاق نار، إثر اندلاع شجار عند مدخل مجلس النواب الليبي في طبرق، حسب ما أفاد شاهد عيان.

وقال الشاهد الذي رفض الكشف عن هويته "نشبت مشاجرة بين أفراد الحرس الرئاسي (...) فتدخل النائب عن طبرق صالح هاشم لفض الشجار، لكنه تعرض لإصابة بسيطة بعيار ناري (...) كما تعرض أحد أفراد الحرس الرئاسي لإصابة".

وأفاد الشاهد أن النائب والحارس نقلاً إلى المستشفى دون أن يعطي تفاصيل عن سبب اندلاع الشجار أمام المجلس الواقع في مدينة طبرق شرق البلاد.

وكان من المفترض أن يفضي اتفاق رعته الأمم المتحدة عام 2015 وتشكلت بموجبه حكومة الوفاق الوطني، إلى إنهاء سنوات الفوضى التي أعقبت الإطاحة بالزعيم السابق معمر القذافي عام 2011 وقتله.

لكن الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها عملت جاهدة لكسب دعم البرلمان المنتخب في طبرق حيث شكك خصومها فيه بشرعيتها منذ البداية.

وانتُخِب النواب في المجلس عام 2014 وكان من المفترض أن يصوتوا نهاية يوليو (تموز) على مشروع لتنظيم استفتاء على الدستور الليبي.

وتأجلت جلسات البرلمان بشكل متكرر جراء الخلاف بين النواب على النص القانوني، ولا توجد جلسات أخرى محددة حتى نهاية أغسطس (آب).

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عيسى بين أربع شخصيات ليبية بارزة أعلنت التزامها في مايو (أيار) بتنظيم الانتخابات في 10 ديسمبر (كانون الأول) في اتفاقية في باريس سعت إلى توحيد الفصائل المتخاصمة.

الفرنسية