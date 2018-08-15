الكويت تتعاقد مع 150 معلماً من الضفة وغزة

رام الله- وطن: قال وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم إن وفد وزارة التربية والتعليم العالي الكويتية المكلف بالتعاقد مع المعلمين الفلسطينيين، توجه لقطاع غزة وأجرى مقابلات، وتم التعاقد مع 150 معلما من قطاع غزة والضفة الغربية، وسيكون هناك ملف احتياطي لنحو 30 معلماً.

وأضاف "نبارك لفلسطين هذا الإنجاز وهذه الثقة بالمعلم الفلسطيني، ونثمن اهتمام الرئيس بهذا الملف حتى إنجازه بالكامل، ليلتحق المعلم الفلسطيني بأقصى سرعة ممكنة بالعام الدراسي".