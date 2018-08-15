في القدس وقلقيلية.. الاحتلال يهدم منشأت سكنية أحدها لأسير محرر

القدس- وطن: هدمت قوات الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، منشآت سكنية في القدس وقلقيلية.

وأفادت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتخمت العيساوية برفقة جرافات عسكرية، وهدمت منشأة سمنية في ساعات الصباح الأولى.

كما وهدمت جرافات الاحتلال منشأة سكنية في جبل المكبر بالقدس المحتلة.

وفي عزون قضاء قلقيلية، داهمت قوات معززة من الاحتلال البلدة ووفرت الحماية لجرافات الإدارة المدنية التي قامت بهدم عدة منازل منها منزل الأسير المحرر أسيد ياسر سليم.