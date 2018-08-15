3 أسرى يواصلون إضرابهم رفضاً لاعتقالهم الإداري

رام الله- وطن: قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إن ثلاثة أسرى في معتقلات الاحتلال يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري وهم: عباس أبو عليا، وصدام عوض، وخالد بطاط.

وخلال زيارة أجراها المحامي للأسير عباس أبو عليا في معتقل "عوفر" أكد أنه سيواصل إضرابه حتى إنهاء اعتقاله الإداري، وأن مدة الأمر الإداري الحالي من المفترض أن تنتهي يوم غد الخميس الموافق 16 آب/ أغسطس بحيث يتضح قرار سلطات الاحتلال بشأن اعتقاله.

وذكر نادي الأسير أن الأسير أبو عليا (21 عاماً) من بلدة المغير وهو معتقل منذ 19 حزيران/ يونيو 2017 وقد شرع بإضرابه منذ تاريخ 12 آب/ أغسطس الجاري، كذلك الأسيرين خالد بطاط (46 عاماً) من بلدة الظاهرية، وصدام عوض (28 عاماً) من بلدة بيت أمر وكلاهما في معتقل "النقب الصحراوي".