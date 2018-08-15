سوريا تستكمل الترتيبات اللوجستية لاستقبال النازحين العائدين من الأردن

وطن- وكالات: أعلنت السلطات السورية استكمال الترتيبات اللوجستية في مركز نصيب الحدودي مع الأردن من أجل استقبال النازحين السوريين العائدين إلى وطنهم.

وأكّد محافظ درعا إنشاء معبر مؤقت لاستقبال اللاجئين العائدين من الأردن إلى حين إعادة فتح المعبر الرسمي الذي دمر المسلحون معظمه خلال الفترة الماضية.

وكالة "سانا" السورية أكّدت أن الجهات المعنية في محافظة درعا أنجزت جميع الترتيبات في مركز نصيب الحدودي استعداداَ لاستقبال دفعة من العائلات السورية المهجرة العائدة من الأردن تمهيداً لنقلها إلى قراها وبلداتها التي حررها الجيش السوري من الإرهاب.

وذكرت مراسلة الوكالة أن المحافظة قامت بإحضار عيادتين متنقلتين و3 سيارات اسعاف لتقديم الخدمات الصحية للمهجرين فور وصولهم إلى المركز، إضافة إلى تجهيز مستلزمات الغذاء وإحضار عدد من الحافلات لنقل المهجرين من المركز الحدودي إلى منازلهم.