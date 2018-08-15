بدء اجتماع "الكبينيت" لمناقشة تسوية مع غزة

وطن: يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت"، في هذه الأثناء، جلسة خاصة لبحث التوصل لتسوية سياسية مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وفي مقدمتها حركة حماس.

وأكدت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأربعاء، بدء اجتماع المجلس الوزاري "الكابينت" لمناقشة جهود التوصل لتسوية سياسية مع حماس في غزة.

بحسب القناة العبرية العاشرة، فإن الكابنيت سيجتمع وسط حالة من التوتر بين الوزراء بشأن مواقفهم من التوصل لاتفاق مع حماس. مشيرةً إلى أن وزراء البيت اليهودي بزعامة "نفتالي بينيت" سيصوتون ضد أي اتفاق مع حماس.