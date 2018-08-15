نقيب الصيادين لوطن: مساحة الصيد التي تحدث الاحتلال عن زيادتها غير مجدية

غزة- وطن: سمحت سلطات الاحتلال، اليوم الأربعاء، بزيادة مساحة الصيد في بحر قطاع غزة إلى عدة أميال.

وقال نقيب الصيادين في غزة نزار عياش لـ وطن، ان سلطات الاحتلال سمحت بزيادة مساحة الصيد في بحر غزة تسعة أميال في المنطقة الممتدة من منطقة البيدر وسط القطاع حتى جنوبه، وستة أميال في المنطقة الممتدة من منطقة البيدر وسط القطاع حتى شماله.

وأوضح عياش أن هذه الزيادة غير مجدية للصيادين، وليست الزيادة المرجوة من قبل صيادي القطاع، ولا تُحدث تحسناً في الوضع المعيشي الذي يعانيه أكثر من 4000 صياد، قائلاً "مسافة 9 أميال لا تكفي أبداً لـ1000 مركب و4000 صياد في غزة!".

وأضاف عياش لـ وطن ان المنطقة الغنية بالصيد والاسماك تكون في عمق البحر، وليست على المناطق المسموحة للصيادين الفلسطيينيين بالصيد فيها، فأنواع الاسماك هنا لا توفر الحد الأدنى لعمل الصيادين، والتربة فيها رملية ولا يوجد فيها أسماك معمرة.

يذكر ان الصياد الفلسطيني يضطر الى قطع نحو 16 كيلو متر في رحلة الذهاب الى الصيد في بحر جنوب القطاع، ومثلها في رحلة العودة، وهذه العملية مكلفة جدا من ناحية الوقود اللازم لعمل مراكب وحسكات الصيد خاصة للعاملين على حسكات الصنار.

ويتعرض صيادو قطاع غزة لعمليات ملاحقة يومية من قبل بحرية الاحتلال، خلال رحلات العمل ضمن مساحة الصيد المسموح بها،