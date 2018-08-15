الاحتلال يزعم احباط عملية طعن في القدس

القدس- وطن: زعمت شرطة الاحتلال، اليوم الأربعاء، أنها أحبطت عملية طعن بعد اعتقالها شابًا بحوزته سكينًا في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وادّعت شرطة الاحتلال في بيان لها، أن الشاب وجد بحوزته سكينًا وعبوة غاز مسيل للدموع، وهو من سكان مدينة الخليل ويبلغ من العمر (26 عاماً).

وبحسب بيان شرطة الاحتلال، فان الشاب قال في بداية التحقيق معه إنه كان ذاهباً للصلاة في المسجد الأقصى، لكن اتضح لاحقًا أنه كان قادمًا لتنفيذ عملية طعن ضد قوات الاحتلال والمستوطنين في البلدة القديمة للقدس، ودخل إلى القدس المحتلة “دون حصوله على تصريح”.

وأشارت إلى أنه جرى تمديد اعتقال الشاب حتى تاريخ العشرين من الشهر الجاري، من أجل استكمال التحقيقات معه، وقد اعتقل بتاريخ الثامن من الشهر الجاري.