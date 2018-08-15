داخلية غزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

غزة- وطن: أعلنت داخلية غزة، اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس.

وقالت داخلية غزة في بيان صحفي أن السفر يوم غد الخميس سيكون للحافلات (السادسة والسابعة) من كشف (8/2).

ودعت المسافرين إلى التواجد غداً الساعة 06:00 صباحاً في صالة "النجار" بخانيونس لتسهيل سفرهم.

ولفتت إلى ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين، مشددةً أنه على الأبناء المرفقون مع أمهاتهم ضرورة إحضار "حجة عدم ممانعة" من آبائهم أو وكلائهم؛ حتى يتم السماح لهم بالسفر.

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