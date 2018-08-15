مصرع 23 شخصا غالبيتهم تلاميذ بغرق مركب في السودان

وطن: أعلنت السلطات السودانية، اليوم الأربعاء، أن 23 شخصا بينهم 22 تلميذا لقوا حتفهم نتيجة غرق مركب كان يقلهم في نهر النيل شمال الخرطوم، وفق ما ذكرته وكالة "فرانس برس".

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية بأن التلاميذ كانوا في طريقهم إلى المدرسة.

وأضافت "توفي صباح اليوم بمحلة البحيرة بولاية نهر النيل 22 تلميذا وامرأة في حادث غرق مركب كان يقلهم من منطقة الكنيسة بالوحدة الإدارية بكبنة حيث كانوا في طريقهم إلى المدارس".

وتبعد المنطقة نحو 750 كم شمال الخرطوم.

وتابعت الوكالة "وقع الحادث نتيجة توقف ماكينة المركب وسط النيل مع اشتداد التيار".